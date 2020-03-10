Суд обрав запобіжний захід Софії Федині

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Суд обрав запобіжний захід народному депутату Софії Федині сьогодні, 10 березня. Про це NNNS S повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Згідно інформації, отриманої NNS , печерський районний суд Києва обрав народному депутату фракції «Європейська солідарність» Софії Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, яку підозрюють у погрозі вбивством президентові України.

Суд ухвалив таке рішення на засіданні 10 березня, частково задовольнивши клопотання слідчого.

При цьому Федина зобов’язана прибувати на допити до слідчого, прокурора або суду, не відлучатися за межі Києва й області без дозволу слідчого, повідомляти про зміну місця проживання і роботи.

Суд не задовольнив прохання слідчого зобов’язати Федину здати паспорти для виїзду за кордон.