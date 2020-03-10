Під Донецьком важкий бій: є загиблий, багато поранених

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Сьогодні, 10 березня, під Донецьком зав’язався важкий бій. Про це NNS повідомляє, посилаючись на різні джерела. Зокрема, повідомлення про ранкове загострення з’явилися на сторінці Військовослужбовці ЗСУ. Також про неспокійну ситуацію повідомляють місцеві мешканці у соціальних мережах.

На жаль, українська сторона вже має втрати. Згідно інформації, отриманої NNS з повідомлення координатора групи ASAP RESCUE Іллі Лисенко.

«На борту санітарного транспорту під час евакуації, помер від кульового поранення військовослужбовець ЗСУ. Екіпаж зробив все від нього залежне в спробі врятувати воїна. Характер поранення не залишав шансів», - написав Лисенко, додавши, що йде боротьба за життя ще одного тяжкопораненого.

Лисенко також повідомив, що надано допомогу та евакуювали в госпіталь ще кілька військовослужбовців.

Сьогодні після 10:00 в непідконтрольному Україні Донецьку, на околицях міста точаться бойові дії. Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах. За словами людей, бої йдуть в стороні Пісок, залпи чути навіть у Калінінському районі міста. Крім того, жителі непідконтрольної Україні Макіївки, також повідомляють про звуки бою:

«Донецк 11.06 мск Калиновка раз 8 уже глухих бахов было»

«Донецк 11.04 мск Сторона Песок… гупает… как сваи вбивают.»

«10:56 дыра мощные бабах за бабахом»

«Макеевка 10. 39 мск Редкие одиночные залпы почему-то с юго-востока»

«10:45—10:52 бахает»

«Донецк 10.34 мск Не слабый такой ГУ-ГУП ! …одинокий… Опять, наверное, „чертей“ в небе гоняют»

«И что это такое вот сейчас было? 9−29к»

«Донецк.Район аэропорта.Бой.залпы тяжелого, открылись окна от волны»

На сторінці Військовослужбовці ЗСУ повідомляється про 10 поранених українських військових.

Офіційних повідомлень штабу ООС станом на 12:45 10 березня не було.