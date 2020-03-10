Турчинов розповів про погрози Росії під час захоплення Криму, дзвінок Путіну і свій блеф

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Олександр Турчинов, який після втечі експрезидента України Віктора Януковича з країни в 2014 році виконував обов'язки глави держави, стверджує, що в період захоплення Криму від російської сторони звучали погрози про військове вторгнення і йому довелося піти на блеф. Про це він розповів в інтерв’ю Крим.Реалії, інформує NNS.

Зокрема, йдеться про дзвінок з Держдуми Росії, яку тоді очолював Сергій Наришкін.

«Пішли погрози, що якщо гинутимуть російськомовні, росіяни, то вони нас, як військових злочинців там шукатимуть по всьому світу. Я йому сказав, що «ви знаєте, ви вже є військовий злочинець. Ви почали проти держави, яка підписала з вами мирну угоду, неоголошену війну. Ви вже військовий злочинець. І у вас немає ніяких підстав для перебування на території...». На це він мені сказав, що «підстави будуть», – розповів Турчинов.

Він зазначив, що в подальшому у нього була ще одна телефонна розмова з Наришкіним – після того, як російський Генштаб поставив у Криму ультиматум українським військовим.

«Російський Генштаб дав ультиматум нашим кримським підрозділам, які не змінили присяги – вони повинні до 12 години ночі скласти зброю. Мені треба було виграти час будь-яким шляхом. Тому, робити нічого, я спробував зателефонувати Путіну (президент Росії – КР) через спецзв'язок в Кремль... Мені кажуть, що він не буде з вами говорити, ви нелегітимний. Ну, Наришкін значить, як спікер. Залишається дві години до ультиматуму. Я тоді йому (Наришкіну – КР) сказав, що я попереджаю, вони (українські військові в Криму – КР) отримали команду стріляти на поразку. Я інформую всі посольства про те, що Росія готує штурм українських військових частин. Вся кров за цей штурм лежатиме на вас. І, в результаті, вони (російські військові – КР) не пішли на штурм», – розповів Турчинов.

Ексспікер зазначив, що такий блеф із його боку дав час українським військовим провести мобілізацію, озброїти армію, підготувати сили і засоби для відкидання російської атаки, яку очікували вже з півночі і сходу.

Коментарів Наришкіна щодо цих тверджень Турчинова щодо подій 2014 року немає.

Передісторія:

У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся невизнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.