Отставка Разумкова: спикер сделал заявление после ссоры с Зеленским

- 10 бер. 2020
- 524
Завантажте мобільний додаток сайту
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о своих отношениях с президентом Владимиром Зеленским и его отставке. Подробности NNS узнал из интервью на канале "Украина 24".
Разумков заявил, что он остается в команде президента. Так он прокомментировал появившиеся в последнее время в СМИ материалы о том, что у него сложные отношения с Зеленским, и из-за этого он может оставить должность.
"Не знаю, кто что пишет, кто о чем говорит, но мне кажется, что у меня достаточно хорошие отношения с Владимиром Александровичем. И в плане профессиональной деятельности, и в личном плане. Это мое личное мнение, я думаю, что президент его разделяет", - сказал Разумков.
Также он отметил, что не приостанавливал членство в партии "Слуга народа" он, а оставил только должность председателя партии, поскольку это занимает очень много времени.
"Партийная работа занимает очень много времени. И кто этим занимался, кто занимался партстроительством, кто занимался избирательными кампаниями, хорошо понимает, что это съедает 26 часов в сутки из 24-х. Поэтому параллельно объединять партийную работу с деятельностью председателя Верховной Рады - это невозможно, потому что и эта работа отнимает очень много времени", - отметил Разумков.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!