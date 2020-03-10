Отставка Разумкова: спикер сделал заявление после ссоры с Зеленским

Завантажте мобільний додаток сайту

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о своих отношениях с президентом Владимиром Зеленским и его отставке. Подробности NNS узнал из интервью на канале "Украина 24".

Разумков заявил, что он остается в команде президента. Так он прокомментировал появившиеся в последнее время в СМИ материалы о том, что у него сложные отношения с Зеленским, и из-за этого он может оставить должность.

"Не знаю, кто что пишет, кто о чем говорит, но мне кажется, что у меня достаточно хорошие отношения с Владимиром Александровичем. И в плане профессиональной деятельности, и в личном плане. Это мое личное мнение, я думаю, что президент его разделяет", - сказал Разумков.

Также он отметил, что не приостанавливал членство в партии "Слуга народа" он, а оставил только должность председателя партии, поскольку это занимает очень много времени.