Офіцер, який оскаржує в суді догану за критику Зеленського, вимагає судових дебатів та ЗМІ

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Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив впровадження за позовом офіцера, який отримав сувору догану за пост з критикою Президента Володимира Зеленського на особистій сторінці у Facebook. Майор вимагає відкритого процесу, судових дебатів та уваги ЗМІ.

Нагадаємо, що історія мала місце на початку 2020 року. Роман Ковальов, офіцер відділення інформаційної протидії оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗС України оприлюднив у Facebook пост (фото 1), який було помічено військовими службами моніторингу та подано доповідь керівництву. Результатом проведеного службового розслідування став наказ командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Сирського про накладення на майора стягнення у вигляді суворої догани, якій посилався на неіснуючі норми законів.

Після оприлюднення ця подія викликала бурхливе обговорення та отримала подальший розвиток – покараний офіцер публічно заявив, що позиватиметься до суду. Відповідне впровадження по адміністративні справі №640/6242/20 Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив 3 березня 2020 року. Майор Ковальов повідомив у Facebook, що заперечує проти встановленого судом спрощеного розгляду та вимагатиме судових дебатів та уваги ЗМІ.

Любі українці! Я майор Ковальов, офіцер на якого було накладено стягнення "сувора догана" за негативні висловлювання на адресу президента Володимира Зеленського. Стягнення було накладено командувачем Сухопутних військ генерал-лейтенантом СИРСЬКИМ на підставі службового розслідування яким керував заступник командуючого Сухопутних військ генерал-майор БАРГИЛЕВИЧ.

Боротьба за право військовослужбовців вільно вимовляти свої думки триває. Вчора ми дізналися, що суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Кузьменко В.А., ознайомившись із нашою позовною до командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Сирського заявою і доданими до неї матеріалами "неочікуванно", навіть не відхиливши наше клопотання щодо загального провадження, встановив, що справа буде розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання...

Іншими словами, якщо залишити все як є, то не буде ніякого засідання суда, в загальному розумінні цього терміну, не будуть викликані сторони, не буде будь-яких охочих на судовому засіданні, не буде свідків по справі, не буде дебатів, не буде ЗМІ, не буде розголосу, не буде резонансу. Ми з цим категорично незгодні і вважаєм, що справа "майора Ковальова" має велике суспільне значення та суспільний інтерес тому вона повинна розглядатися у відкритому провадженні.

В мене та моїй команди немає жодних сумнівів в тому, що наказ генерал-лейтенанта Сирського, щодо мого покарання є незаконним і я виграю цей суд. Але ж я борюся не стільки за себе скільки за всіх військовослужбовців, що служать і будуть служити в подальшому. Я не хочу аби ця перемога залишилося тількі моєю, я хочу аби це була перемога всіх вільних людей над системою, що хоче заткнути нам рота. Якщо не буде резонанса по цій справі то командири та начальники й надалі будуть карати інакомислящих військовослужбовців серед яких можуть бути ваші близькі та рідні.

У зв'язку із цим ми готуємо клопотання до суду і просимо вас, любі українці, надати максимального розголосу цьому посту. Не прогайте цей шанс, я вас всіх прошу. На початку ми з вами вирішили хто чим займається в нашій команді. Настав час вам попрацювати, любі українці, якщо ви дійсно хочете захістити своє військо від диктатури! Підтримайте цей пост репостом та комменарями, а ми зробимо його розпечатку і прикладемо до нашого клопатання аби вказати судді, що справа має виликий резонанс у суспільстві.

МИ ВИМАГАЄМО СУДОВИХ ДЕБАТІВ СТОРІН АБИ ВСІ ТІ НАЧАЛЬНИКИ З ЛАМПАСАМИ, ЩО НАМАГАЮТЬСЯ ЗАТКНУТИ МЕНІ РОТА СТОЯЛИ ПЕРЕД ВАМИ І НА КАМЕРУ ПОЯСНЯЛИ СВОЇ ДІЇ!

Маю честь!