Зеленський розповів, що йому інколи хочеться вішати людей

Завантажте мобільний додаток сайту

Володимир Зеленський заявив, що інколи йому дуже хочеться вішати людей, а проблеми порівняв з прищами. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання The Guardian, якому президент дав інтерв’ю.

Згідно інформації, отриманої NNS , Володимир Зеленський розповів про різницю між виконанням ролі президента у серіалі та перебуванням на посту глави держави у реальному житті.

Журналіст британського видання зазначив, що в Україні відновлюють вплив олігархи, яких телевізійний персонаж Зеленського, можливо, наказав би «повісити чи розстріляти», на що президент відповів, що так було б набагато швидше.

«Якщо ми обрали демократію, ми, звичайно, не можемо вішати людей. Хоча! Іноді дуже хочеться. А знаєте, чому? Бо було б швидше. Набагато швидше», – пожартував Зеленський.

За його словами, виконання ролі президента у серіалі та виконання його обов’язків у реальному житті дуже подібне, але проблем набагато більше.

«Це правда, що більше проблем. Вони катастрофічні. Вони, вибачте, як прищі 18-річного підлітка. Ви не знаєте, де вони вискочать, або коли», – сказав Зеленський.