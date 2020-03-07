Богаче Зеленского: топ-3 неприлично обеспеченных министров в Кабмине Шмыгаля

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Как известно, новый состав правительства подал е-декларации. Среди министров Дениса Шмыгаля можно выделить топ-3 самых состоятельных, пишет NNS со ссылкой на Знай.

Так, лидером стал глава МВД Арсен Аваков – и это не удивительно, ведь за многие годы политической деятельности он успел "накопить" миллионы гривен.

Вторым по зажиточности идет вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, а замыкает это прелестную тройку министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

Арсен Аваков



Бессменный глава МВД задекларировал в прошлом году квартиру на 657,90 м. кв., на 70,90 м. кв. в Харькове, два участка в Харьковской области по 1200 м. кв., квартиру в Чугуеве на 55,40 м. кв. и номер в киевском отеле на 77,6 м. кв.

Министр владеет мебельной фирмой в Италии Avitalia s.r.l., уставной капитал которой оценивается в 8 млн 832 тыс. грн, а супруга Авакова – одна из собственниц украинской фирмы "Підстепне Сонце". Ее часть в предприятии оценивается в 35 млн грн.

В 2019 года семья Авакова получила доход 5 млн 793 тыс.798 грн. На счетах в банках и наличкой они хранили 2 млн 256 тыс. 283 грн, 644 тыс. 810 долларов, 1 млн 721 тыс. 480 евро, 96000 японских иен, 9790 фунтов стерлингов и 350 австралийских долларов.

Алексей Резников



По данным декларации за 2019 год, в собственности или в аренде Резникова и его жены квартира 167,50 м. кв. и 103,6 м. кв. и 44,3 м. кв. в Киеве, дом в Козине Киевской области. Также семья министра владеет земельными участками на 1 152 м. кв., 1 951 м. кв, 2 500 м. кв., 1 088 м. кв., 1 947 м. кв. и 2 500 м. кв. в Бориспольском районе.

Резников владеет акциями компании в Латвии SIA Freeways.me на 8 тыс. 884 грн и компании LLC Life earth с Виргинских островов на 133 тыс. 217 грн. В прошлом году министр получил 21 млн 080 тыс. 577 грн дохода, а наличкой хранил 300 тыс. евро и 1 млн 225 тыс. долларов.

Алексей Чернышов



За 2019 году министр задекларировал квартиру в Киеве 208.7 м. кв., участок в 1412 м. кв. и дом 321,5 м. кв в Обуховском районе. На супругу записана квартира в Никополе площадью 45,9 м. кв., а также квартиры в Киеве 41.9 м. кв, 47,1 м. кв и 42 м. кв.

Семья владеет большой коллекцией часов, ювелирными украшениями и коллекцией книг. Жена министра владеет половиной уставного капитала компании Блум Девелопмент, которое оценивается в 1 млн 690 тыс. 050 грн, полностью контролирует деятельность фирмы АМ Проперті Груп, кипрской компании Cornicularius Limited и фирмы с Виргинских островов Fashion Retail LTD.

За прошлый год Чернышовы получили 5 млн 643 тыс. 681 грн дохода. На счетах в банках или наличкой хранили 7 млн 448 тыс. 108 грн, 616 тыс. 927 долларов, 46 тыс. 284 швейцарских франков и 75 тыс. 439 евро.