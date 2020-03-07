На Дубінського завели кримінальну справу

Завантажте мобільний додаток сайту

Проти народного депутата від «Слуги Народу» Олександра Дубінського відкрили кримінальне провадження. Про це NNS повідомляє з посиланням на політичного аналітика Павла Нусса, який зробив відповідну заяву у Фейсбуці, виклавши підтверджуючий документ.

Згідно отриманої NNS інформації, Офіс Генерального прокурора на виконання судового рішення відкрив кримінальне провадження за наклепницькі звинувачення народного депутата Дубінського на адресу Петра Порошенка.

Павло Нусс повідомляє, що документ взято у адвоката Президента Порошенка, Ігоря Голованя.

Політичний аналітик вважає, що Портнов буде наступним і пише: «Тепер зрозуміли причини дикого озвіріння п’ятої колони проти Рябошапки?»