Суд обязал ГБР закрыть дело против Порошенко и открыть против Дубинского

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Шевченковский суд принял решение, которым обязал ГБР закрыть дело против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также начать уголовное производство против инициатора этого расследования нардепа Александра Дубинского — за ложное сообщение о преступлении.

Об этом Петр Порошенко рассказал на брифинге после посещения ГБР.

«Вчера суд принял, а сегодня мы получили судебное решение, согласно которому ГБР обязывают рассмотреть и закрыть дело, по которому я сегодня приглашен в бюро. Это решение об анализе уплаты налогов, который был подан марионеткой Коломойского и которого называют «Мама любит скорость» (речь о нардепе Дубинском,- ред.). И второе решение обязывает ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении», — сообщил Петр Порошенко.

Он добавил, что сегодня прибыл со своей командой юристов в ГБР, чтобы обязать их выполнить решение суда.

Петр Порошенко также высказался по поводу снятия Рябошапки с должности Генпрокурора. Происходящее вчера в парламенте он назвал «пропутинским шабашем».

«Речь не о новой личности Генпрокурора. Речь идет об уничтожении независимости прокуратуры и украинских судов. В последние несколько недель в самых авторитетных издания мира, например в New York Times, об Украине пишут, как о стране, где правит политически мотивированное правосудие и политические преследования. Это дело – яркая демонстрация возвращения Украины во времена Януковича и постепенного превращения прокуратуры в прокуратуру Пшонки, а Офиса президента – в Администрацию президента Януковича», — резюмировал Петр Порошенко.

Однако, позже на странице ДБР в Фейсбуке появилось сообщение, что данная информация не является достоверной