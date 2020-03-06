«Всеукраїнське турне»: Зеленський зібрався відвідати всі регіони

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Президент України Володимир Зеленський планує з робочими візитами відвідати всі українські регіони, щоб потім усі місцеві проблеми передати на вирішення уряду. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.

Згідно інформації, отриманої NNS , відповідну заяву президент зробив під час брифінгу у Полтаві.

"Я хочу, в принципі... хочу і відвідаю... Хочу відвідати у найближчі місяці всі області України. Хочу зрозуміти всі проблеми. Вирішувати все це буде Уряд. Ми хочемо побачити все своїми очима", - розповів Зеленський.

Він зазначив, щоб почати вирішувати проблеми в областях – їх потрібно побачити самим, а не прочитати у Facebook, хоча "це й прикольно".

"Ми повинні зрозуміти всі проблеми, що є в областях і почати їх вирішувати. Всі ці стратегічні проблеми ми записуємо, потім передаємо в уряд і хочемо побачити від уряду тактику, стратегію вирішення всіх цих проблем", - сказав президент.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський запропонував приймати офіційні делегації з інших країн не тільки у Києві, а й в усіх містах України.