На Донбасі загинув військовий, ще троє травмовані

- 06 бер. 2020
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Сьогодні, 6 березня, на Донбасі знову важкі втрати. Загинув український військовий, ще троє травмовані. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС.
Згідно отриманої NNS інформації, 6 березня поблизу населеного пункту Кримське внаслідок підриву БМП на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям.
Ще троє наших захисників отримали мінно-вибухові травми. Усіх постраждалих оперативно доставили до військово-медичних закладів, де їм надається кваліфікована медична допомога.
Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військовослужбовця.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
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