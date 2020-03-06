На Донбасі загинув військовий, ще троє травмовані

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Сьогодні, 6 березня, на Донбасі знову важкі втрати. Загинув український військовий, ще троє травмовані. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС.

Згідно отриманої NNS інформації, 6 березня поблизу населеного пункту Кримське внаслідок підриву БМП на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям.

Ще троє наших захисників отримали мінно-вибухові травми. Усіх постраждалих оперативно доставили до військово-медичних закладів, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військовослужбовця.