Сегодня может состояться еще одно внеочередное заседание Рады

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В Верховной Раде Украины хотят инициировать проведение еще одного внеочередного заседания на сегодня, 6 марта. Об этом NNS сообщает со ссылкой на издание «Буквы».

Согласно информации, полученной NNS , коллективную инициативу народных депутатов принес спикеру Парламента Дмитрию Разумкову глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

В документе предлагается созвать внеочередное пленарное заседание ВР 6 марта на 14:00.

На нем, в частности, планируется рассмотреть ряд документов:

• заявление Парламента в связи с шестой годовщиной Евромайдана и Революции Достоинства;

• обращение ВР к парламентам других государств и парламентским ассамблеям об осуждении агрессии России против Украины, оккупации Донбасса и аннексии Крыма;

• законопроект о внесении изменений в закон “О государственном бюджете Украины на 2020 год” относительно обеспечения информационной политики во временно оккупированном Крыму;

• законопроект о внесении изменений в приложение № 3 закона “О государственном бюджете Украины на 2020 год” (относительно финансового обеспечения проведения индексации пенсий);

• законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отмены норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций (РРО).

Отмечается, что на этой неделе состоялись уже два внеочередных заседания Рады. В среду, 4 марта, оно стартовало в 16:00. На этом заседании был уволен Кабинет Министров Алексея Гончарука и назначен новый состав Правительства.

В четверг, 5 марта, в 18:30 также началось внеочередное заседание, на котором был уволен генпрокурор Руслан Рябошапка.

Ранее “Европейская Солидарность” потребовала созвать внеочередное заседание Парламента из-за отсрочки индексации пенсий и проблем с финансированием телеканала АТR.