ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького

06 бер. 2020
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Сьогодні, 6 березня, набуло чинності рішення Ради ЄС про зняття санкцій з колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Про це NNS повідомляє з посиланням на Європейську Правду.

Як повідомляється, це сталося в результаті публікації в офіційному журналі ЄС рішення, схваленого напередодні.

Як зазначено у повідомленні журналу, з переліку фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями, вилучено Миколу Азарова та Едуарда Ставицького.

Під дією санкцій ЄС, запроваджених у 2014 році за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, залишаються десятеро колишніх українських високопосадовців.

Ними є:

  • Віктор та Олександр Януковичі,
  • Віталій Захарченко,
  • Віктор та Артем Пшонки,
  • Віктор Ратушняк,
  • Сергій Курченко,
  • Дмитро Табачник,
  • Сергій Арбузов,
  • Олександр Клименко.

Санкції щодо них продовжені на один рік - до 6 березня 2021 року.

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства.

Торік ЄС виключив із санкційного списку ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Ще раніше зняв обмеження з колишнього міністра юстиції Олена Лукаш та нардепа Сергія Клюєва, ексрегіонала Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.

Автор: Администратор

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