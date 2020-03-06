ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького

- 06 бер. 2020
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Сьогодні, 6 березня, набуло чинності рішення Ради ЄС про зняття санкцій з колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Про це NNS повідомляє з посиланням на Європейську Правду.
Як повідомляється, це сталося в результаті публікації в офіційному журналі ЄС рішення, схваленого напередодні.
Як зазначено у повідомленні журналу, з переліку фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями, вилучено Миколу Азарова та Едуарда Ставицького.
Під дією санкцій ЄС, запроваджених у 2014 році за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, залишаються десятеро колишніх українських високопосадовців.
Ними є:
- Віктор та Олександр Януковичі,
- Віталій Захарченко,
- Віктор та Артем Пшонки,
- Віктор Ратушняк,
- Сергій Курченко,
- Дмитро Табачник,
- Сергій Арбузов,
- Олександр Клименко.
Санкції щодо них продовжені на один рік - до 6 березня 2021 року.
В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства.
Торік ЄС виключив із санкційного списку ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Ще раніше зняв обмеження з колишнього міністра юстиції Олена Лукаш та нардепа Сергія Клюєва, ексрегіонала Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.
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