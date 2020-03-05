Рада відправила Рябошапку у відставку

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Верховна Рада України відправила у відставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. Про це NNS повідомляє з посиланням на онлайн-трансляцію позачергового засідання парламенту, а також на матеріал сайту Громадське.

Згідно отриманої NNS інформації, Верховна Рада 5 березня висловила недовіру і звільнила з посади генерального прокурора України Руслана Рябошапку.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні 263 голосами. Проти виступили 18 депутатів, утрималися — 73. «Слуг народу» підтримали депутати «Опозиційної платформи», груп «За життя» і «Довіра».

У фракції «Слуги Народу» голоси «За» віддали 179 депутатів, проти такого рішення — 6 депутатів. Постанову також підтримали депутати з фракції «Опозиційна платформа — За життя» та депутатських груп «За майбутнє» і «Довіра». Голоси «проти» віддали також 12 депутатів з фракції «Голос».

Ініціатор постанови про висловлення недовіри генпрокурору народний депутат від «Слуги Народу» Сергій Бужанський у виступі з трибуни Верховної Ради перед голосуванням звинуватив Рябошапку у бездіяльності та лобіюванні інтересів п'ятого президента України Петра Порошенка та його партії «Європейська Солідарність».

«Вже весна, а де ж посадки весною? Немає. Вся країна чекала, що весною будуть посадки … Хтось за це має відповісти», — сказав Бужанський і додав, що чинного генпрокурора підтримують лише партії «Європейська Солідарність» та «Голос».

Народна депутатка з фракції «Голос» Соломія Бобровська перед голосуванням сказала: «Коли я бачу, хто збирає підписи на відставку Рябошапки, я бачу, де справді тут «російський слід». А він — за трибуною (Верховної Ради — ред.). Сідайте, пане Бужанський!».

Голова комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський зазначив, що наступний генпрокурор повинен продовжити реформувати прокуратуру.

«Шість місяців тому ми надали безпрецедентні повноваження генпрокурору України на 2 роки. І мені не байдуже, хто їх буде виконувати. Реформа ГПУ має бути продовжена наступником генпрокурора», — сказав Монастирський.

Депутат від «Слуги Народу» Святослав Юраш перед голосуванням розповів у коментарі hromadske, що підтримуватиме позицію президента щодо генпрокурора.

«Президент, як бачите по його заявах, чітко свою позицію артикулював. Ми підтримуємо президента … Для мене зрозуміло, що коли ми говоримо про прокурора, то він є частиною цієї команди, яку запустили, відверто кажучи, щоб могти працювати. Весна настала, посадок немає — і у нас є питання, і в президента є питання», — сказав Юраш.

Перед звільненням сам Рябошапка наголосив, що реформа прокуратури, яку розпочали за його керівництва, вже увійшла в історію через масове очищення та оновлення.

«Всього за 3 місяці з 28 років нова прокуратура живе за законом. Тому я стою у цій залі і саме тому стоїть питання моєї відставки. Через те, що ті, кого ми позбулися, хочуть повернутися і жити далі, як вони жили ці 28 років», — заявив Рябошапка.

Він зазначив, що за його керівництва в Україні почали карати правоохоронців за катування людей, зловмисників за незаконну вирубку та продаж лісів, організацію грального бізнесу, недбалість чиновників та розкрадання бюджетних грошей.

«Постанова побудована на відвертій брехні та маніпуляції. Мене не цікавить думка Бужанського (ініціатора постанови про висловлення недовіри генпрокурору — ред.) про реформу прокуратури. Для мене найкращою оцінкою є лист батька Катерини Гандзюк, який висловив сподівання, що її вбивць буде покарано. На незалежного прокурора не можна тиснути — його можна тільки звільнити. Я йду — але лише для того, щоб повернутись», — підсумував Рябошапка і одразу покинув залу засідання.