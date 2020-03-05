Сьогодні Рада спробує відправити у відставку генпрокурора

Завантажте мобільний додаток сайту

Сьогодні, 5 березня, Верховна Рада знову збереться на позачергове засідання, щоб розглянути проект постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці. Про це NNS повідомляє з посиланням на слова голови парламенту Дмитра Разумкова під час вчорашнього засідання.

Згідно інформації, отриманої NNS , 5 березня позачергове засідання почнеться о 18:30. При цьому чергове засідання сьогодні завершиться о 18:00.

"У зв'язку з вимогою 152 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України 9 скликання та відповідно до ч. 8 ст.19 Регламенту Верховної Ради України скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України на 18:30 5 березня 2020 року, на якому розглянути питання про висловлення недовіри Генеральному прокурору Рябошапці Руслану Георгійовичу", - сказав Разумков.

Як повідомлялося раніше, напередодні у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Проєкт підписали більше 100 народних депутатів, у тому числі - від фракції "Слуга народу".