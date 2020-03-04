«Новые лица» правительства Украины: кто есть кто

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Как сообщалось ранее, сегодня, был важный день для Украины. Верховна Рада отправила в отставку Правительство Алексея Гончарука и проголосовала за назначение Премьер-министром Дениса Шмыгаля. О нем можно прочитать ЗДЕСЬ.

Затем Рада проголосовала за новый Кабинет министров одним списком. Отдельно проходило голосование только за глав МИД и Минобороны. 13 кандидатов внес новоназначенный премьер-министр, 2 - президент. Остальные министры, которые не были назначены сегодня, будут доназначены на следующей неделе. Об этом NNS сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Состав нового правительства:

Вадим Пристайко – вице-премьер по евроинтеграции

Алексей Резников – вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Михаил Федоров – вице-премьер, министр цифровой политики

Арсен Аваков – министр внутренних дел

Сергей Бессараб – министр по делам ветеранов

Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта

Илья Емец – министр здравоохранения

Владислав Криклий – министр инфраструктуры

Марина Лазебная – министр социальной политики

Денис Малюська – министр юстиции

Олег Немчинов – министр Кабинета министров

Игорь Уманский – министр финансов

Алексей Чернышов – министр развития громад и территорий

Андрей Таран - министр обороны

Дмитрий Кулеба - министр иностранных дел

Досье новых министров:

1.Министр развития общин и территорий - Алексей Чернышов

До назначения с 20 октября 2019 года занимал должность главы Киевской ОГА. 43-летний харьковчанин имеет экономическое и юридическое образование. До прихода в госслужбу бизнесмен занимался привлечением инвестиций в Украину.

2.Министр Кабинета министров - Олег Немчинов

В 2003-2006 годах был помощником нардепов Александра Гудымы и Юрия Костенко (Украинская народная партия), в 2006-2010 годах - депутатом Львовского облсовета от УНП, в 2009-2010 - работал во Львовской облгосадминистрации. Параллельно занимался бизнесом в сфере отельно-ресторанного хозяйства. С 2014 по 2017 год служил в Государственной пограничной службе, участвовал в АТО, возглавлял военно-гражданскую администрацию сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Донецкой области. С апреля 2017 года и до расформирования министерства был госсекретарем Минмолодежьспорта.

3.Мининистр по делам ветеранов - Сергей Бессараб

Военный, звание - генерал-лейтенант, 64 года. С 2005 по 2007 был командующим войсками территориального управления “Север”. С 2012 по 2015 - первый замкомандующего Сухопутных войск ВСУ. С 2015 года - замглавы Генштаба.

4.Министр финансов - Игорь Уманский

С 2016 по 2019 был внештатным советником Порошенко. В 2014-2015 в Кабмине Яценюка был замминистра финансов (Натальи Яресько). Первый раз попал в Кабмин на аналогичную должность в 2008 году - занимал должность замминистра финансов (Виктора Пинзеника) в правительстве Юлии Тимошенко. А в 2009 году после отставки Пинзеника исполнял обязанности главы Минфина. До этого работал в структурах Минэкономики и Нацбанка, а в 2005-2006 был замом главы правления “Укртранснафты”.

5.Министр здравоохранения - Илья Емец

Уже возглавлял профильное министерство при Викторе Януковиче — с декабря 2010 по май 2011. Заслуженный врач Украины, специализируется на детской кардиологии и кардиохирургии.

6.Министр социальной политики - Марина Лазебная

С 2000 по 2011 работала в Минэкономики и Секретариате Кабмина, занималась социальной политикой. С 2011 по 2013 работала в профильном министерстве, а с 2013 по 2014 возглавляла Госслужбу занятости.

7.Министр спорта - Вадим Гутцайт

Олимпийский чемпион, фехтовальщик, шаблист. Принимал участие в Олимпиадах 1992, 1996 и 2000 годов. Во время летних олимпийских игр 2008 года был наставником украинской женской команды шаблисток, которые привезли домой золотые медали. С 2018 года - директор департамента молодежи и спорта в КГГА.

8.Министр обороны - Андрей Таран

Генерал-лейтенант ВСУ в отставке, бывший глава украинской стороны СЦКК. Занимался не только военной, но и дипломатической службой. В 2015 году был членом в рабочей подгруппы по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе в Минске. Перед уходом в отставку с 2015 по 2016 занимал должность первого зама командующего Сухопутных войск ВСУ. Возглавлял предвыборный штаб Игоря Смешко.