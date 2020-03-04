Нові міністри уряду: що відомо про кандидатів

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Як повідомляла раніше NNS , сьогодні, 4 березня, Верховна Рада України розгляне питання відставки уряду і призначення нового.

Вчора на засіданні фракції Слуга народу Президент Зеленський представив фракції своє бачення розподілу посад в Кабміні. Про це NNS повідомляє з посиланням на портал LIGA.net, який, у свою чергу, посилається на співрозмовника в керівництві фракції Слуга народу.

Олексій Гончарук написав заяву про відставку, яку сьогодні схвалили в Комітеті з питань організації державної власті.

Так виглядає список ймовірних кандидатів на посади у новий уряд:

Посаду прем'єр-міністра вірогідно займе Денис Шмигаль - нинішній віце-прем'єр і міністр розвитку громад і територій України. У 2018 році працював у холдингу ДТЕК Ріната Ахметова (директор Бурштинської ТЕС).

- нинішній віце-прем'єр і міністр розвитку громад і територій України. У 2018 році працював у холдингу ДТЕК Ріната Ахметова (директор Бурштинської ТЕС). Віце-прем'єр - нинішній Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров , радник президента (поза штатом) з digital-напрямку.

, радник президента (поза штатом) з digital-напрямку. Посаду Віце-прем'єра з євроінтеграції може зайняти Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба , при Порошенко він обіймав посаду постійного представника України при Раді Європи.

, при Порошенко він обіймав посаду постійного представника України при Раді Європи. Міністром охорони здоров'я стане Ілля Ємець , який вже обіймав цю посаду при Вікторі Януковичі.

, який вже обіймав цю посаду при Вікторі Януковичі. Міністр соціальної політики - Марина Лазєбна , яка була призначена главою Державної соціальної служби влітку 2019, але звільнена Гончаруком.

, яка була призначена главою Державної соціальної служби влітку 2019, але звільнена Гончаруком. Міністр оборони - Андрій Таран . Кілька місяців у 2015 році пропрацював у складі Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) на Донбасі. Потім - у складі ТКГ в Мінську. У 2019 був головою передвиборного штабу Ігоря Смешка.

. Кілька місяців у 2015 році пропрацював у складі Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) на Донбасі. Потім - у складі ТКГ в Мінську. У 2019 був головою передвиборного штабу Ігоря Смешка. Міністр з окупованих територій - Олексій Резніков , який зараз представляє Україну в політичній групі ТКГ в Мінську.

, який зараз представляє Україну в політичній групі ТКГ в Мінську. Міністр фінансів - Ігор Уманський - у 2014-2015 році обіймав посаду першого заступника міністра фінансів України, у 2016 був радником Порошенко, однак звільнився з посади, тому що його пропозиції в АП "ігнорували".

- у 2014-2015 році обіймав посаду першого заступника міністра фінансів України, у 2016 був радником Порошенко, однак звільнився з посади, тому що його пропозиції в АП "ігнорували". Посаду Дубілета - Міністра Кабінету міністрів - займе Олег Немчінов , колишній державний секретар Міністерства молоді та спорту в уряді Гройсмана.

, колишній державний секретар Міністерства молоді та спорту в уряді Гройсмана. Міністром регіонального розвитку хочуть призначити або Олексія Чернишова - чинного главу Київської ОДА, або Ольгу Бугай - нинішнього генерального директора з питань регіональної політики і децентралізації Офісу президента.

- чинного главу Київської ОДА, або Ольгу Бугай - нинішнього генерального директора з питань регіональної політики і децентралізації Офісу президента. Вадим Гутцайт - президент Федерації фехтування України - стане Міністром спорту. У минулому році він відмовився йти за списком Слуги народу під 81 номером, заявивши, що хоче працювати у виконавчій владі, а не законодавчій.

- президент Федерації фехтування України - стане Міністром спорту. У минулому році він відмовився йти за списком Слуги народу під 81 номером, заявивши, що хоче працювати у виконавчій владі, а не законодавчій. Арсен Аваков залишиться на старій посаді - Міністр внутрішніх справ, як і Владислав Криклій - на посаді Міністра інфраструктури, Денис Малюська - Міністра юстиції.



В інших джерелах повідомляється, що Тимофій Милованов, якому пропонували посаду Міністра сільського господарства (зараз Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України), відмовився працювати в новому уряді.

Також відмовився від пропозиції гендиректор київського конструкторського бюро "Луч" Олег Коростельов, який міг стати Міністром промислового розвитку і оборонного комплексу.

Аналогічно вчинив потенційний міністр економічного розвитку - Роман Жуковський, екс-глава з питань економічної політики і колишній керівник управління соціально-економічної політики при Вікторі Януковичі.

Написала заяву про звільнення Міністр освіти і науки Ганна Новосад, не проявивши бажання працювати в Уряді Шмигаля.

Кандидатури на її посаду, а також на посаду Міністра енергетики, Міністра у справах ветеранів тощо підбираються.

А так все починалося зовсім недавно…