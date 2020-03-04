Разведка: На границе с Украиной Путин собрал две армии

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Россия сосредоточила на границе с Украиной почти 90 тысяч военнослужащих, 1100 танков, 2500 боевых бронированных машин, 1600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и прочее вооружение и технику.

Об этом NNS узнал из интервью с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадимом Скибицким, которое он дал журналистам Obozrevatel.

"В целом группировка Вооруженных Сил России вдоль государственной границы Украины, на временно оккупированной территории в Донецкой, Луганской областях и Крыму составляет около 87-90 тысяч военнослужащих (в частности, 1 и 2 армейские корпуса более 35 тыс. военнослужащих). Также это 1100 танков, 2500 боевых бронированных машин, 1600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и 240 боевых вертолетов, более 50 кораблей/катеров и 6 подводных лодок", - рассказал Скибицкий.

Он также сообщил, что указанные группировки могут быть усилены за счет трех центров обеспечения мобилизационного развертывания (ЦОМР), которые могут мобилизовать порядка 40 тысяч человек. В непосредственной близости от границ Украины фактически завершено создание ЦОМР в н. п. Богучар (Белгородская область), Каменск-Шахтинском (Ростовская область), а также на территории АР Крым (Новоозерное).

Отвечая на вопрос, как долго продолжалось наращивание российских войск возле украинской границы, Скибицкий сообщил, что в Западном и Южном военных округах оно началось сразу после начала агрессии против Украины.

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