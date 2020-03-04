Депутати попередньо підтримали відставку Гончарука

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Профільний комітет Верховної Ради підтримав постанову про припинення повноважень і про відставку Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, яка тягне за собою і відставку уряду. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН, який, в свою чергу, посилається на депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Качура.

“Зараз ми тільки що підписали постанову з членами комітету про припинення повноважень і про відставку Прем’єр-міністра. Відставка Прем’єр-міністра тягне за собою відставку всього уряду”, — повідомив Качура в кулуарах ВР,

Нагадаємо, що сьогодні, 4 березня, Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Заплановане воно на 16 годину.

Також нагадаємо, очікується, що на цьому засіданні буде розглянуте питання відставки Прем’єр-міністра та уряду, а також призначення нового прем’єр-міністра та міністрів. Основним кандидатом на посаду очільника нового складу Кабміну є чинний віце-прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Наразі точний склад майбутнього уряду невідомий, однак народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський, повідомив окремі прізвища тих міністрів, якій ймовірно збережуть свої посади. Ми писали про це ТУТ.

На даний момент вже оприлюднено заяву Гончарука про відставку.