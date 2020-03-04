Один загиблий і п’ятеро поранених за добу на Донбасі

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Останнім часом майже жодна доба на Донбасі не обходиться без страшних втрат. Вчора, 3 березня Україна втратила ще одного воїна, а п’ятеро захисників отримали поранення. Про це NNS повідомляє з посиланням на ранкове зведення штабу ООС.

Згідно отриманої NNS інформації, 3 березня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Пять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

чотири рази неподалік Широкиного – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 25 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поруч з Лебединським – з міномету калібру 82 мм – 8 мін, а також противник здійснив обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли наших позицій, а саме:

неподалік Зайцевого – з підствольного гранатомету;

поблизу Луганського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вчора, 03 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще п’ятеро наших захисників отримали поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.