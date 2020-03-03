НАБУ закрило справу проти Гонтарьової

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Національне антикорупційне бюро України закрило справу проти екс-голови Національного банку України Валерії Гонтарьової. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українські новини, які, в свою чергу, посилаються на власні джерела.

Згідно отриманої NNS інформації, справа проти Гонтарьової щодо недостовірної інформації і її декларації закрита 27 лютого 2020 року.

За словами представника НАБУ, ім’я якого не називають, справу закрили за відсутністю складу кримінального злочину в діях Валерії Гонтарьової.