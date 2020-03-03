«Слуги народу» просять дати їм 2 роки

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Голова парламентської фракції «Слуга народу» пояснив, чому у «зелених» падає рейтинг, та розказав, скільки часу потрібно правлячій партії і Зеленському, щоб українці відчули позитивні зміни. Про це NNS повідомляє з посиланням на nv.ua.

Давид Арахамія пояснив падіння рейтингу президентської партії тим, що вона займається «конкретними справами», а не популізмом.

«Я нова людина у політиці, але консультувався з розуміючими у цьому людьми. Вони кажуть, що якщо ви будете щось робити конкретне, якщо не будете просто популістами, то у вас точно буде падати рейтинг. Це проміжний стан. Головне робити правильні речі, які згодом дадуть результат, і тоді рейтинг буде підніматися», — заявив нардеп.

За його словами, результати роботи команди президента Володимира Зеленського можна буде помітити «через півтора-два роки».

«Якщо ми будемо після кожного опитування звертати увагу на рейтинги… За високими рейтингами стоять популістські рішення, які часто неможливо виконати», — додав Арахамія.