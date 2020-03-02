Екс-командира «Айдара» затримали за запитом Росії (відео)

Завантажте мобільний додаток сайту

Колишній командир «Айдара» Сергій Мельничук затриманий за запитом Росії. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку Мельничуцка у Фейсбуці.

Згідно інформації, отриманої NNS , колишнього командира українського батальйону «Айдар» Сергія Мельничука затримали на кордоні Греції і Болгарії.

За словами Мельничука, він був затриманий грецькими силовиками за запитом Росії. «Для кого ми воювали, щоб чума російська прийшла в єврозону?» — сказав він.

Екс-комбат «Айдара» уточнив, що знаходиться в відділенні разом з вагітною дружиною і дев’ятимісячним сином. Він також попросив співробітників українського посольства вийти з ним на зв’язок, щоб допомогти з адвокатом.

Як повідомляє УНН, із колишнім командиром батальйону "Айдар" та народним депутатом VIII скликання Сергієм Мельничуком, який заявив про своє затримання на кордоні з Грецією, зустрівся український консул, на ранок 2 березня очікувалось прибуття місцевого прокурора.

"Уночі на місце події, до пункту пропуску на кордоні між Болгарією та Грецією, де було затримано Сергія Мельничука, виїхав консул України в Салоніках. Він зустрівся із паном Мельничуком, грецькими прикордонниками та представниками місцевої влади", - повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

З його слів, родині Мельничука надано сприяння у розміщенні в готелі неподалік.

"На ранок очікується прибуття місцевого прокурора", - додав представник МЗС.

Він також додав, що справа перебуває на контролі консульства України в Салоніках, посольства України в Греції та Департаменту консульскої служби МЗС України.