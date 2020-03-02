Стефанчук розповів, коли оприлюднять проєкт закону про референдум

02 бер. 2020
410

Завантажте мобільний додаток сайту

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, коли буде оприлюднено проєкт закону про всеукраїнський референдум. Про це NNS стало відо з повідомлення Слово і Діло.

За словами Стефанчука, робоча група вже затвердила фінальну версію проєкту закону і він з'явиться на сайті ВР 3 або 4 березня.

«У нас відбулося чергове засідання робочої групи, яка була затверджена головою ВРУ з питань народовладдя. На цій групі ми затвердили фінальну версію проєкту закону про всеукраїнський референдум», - сказав Руслан Стефанчук.

Перший віце-спікер парламенту зазначив, що це перший законопроєкт про народовладдя.

«Це перший законопроєкт з низки законопроєктів про народовладдя. Він у вівторок або в середу після вичитки буде вивішений на сайті парламенту України, щоб всі могли з ним ознайомитися», - заявив він.

Стефанчук також уточнив, що вже через тиждень законопроєкт про референдум можуть винести на обговорення в Раді.

Нагадаємо, профільна робоча група Верховної Ради схвалила кінцевий варіант законопроєкту «Про всеукраїнський референдум» на минулому тижні.

Автор: Маруся Оффон

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!