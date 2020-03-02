Стефанчук розповів, коли оприлюднять проєкт закону про референдум

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Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, коли буде оприлюднено проєкт закону про всеукраїнський референдум. Про це NNS стало відо з повідомлення Слово і Діло.

За словами Стефанчука, робоча група вже затвердила фінальну версію проєкту закону і він з'явиться на сайті ВР 3 або 4 березня.

«У нас відбулося чергове засідання робочої групи, яка була затверджена головою ВРУ з питань народовладдя. На цій групі ми затвердили фінальну версію проєкту закону про всеукраїнський референдум», - сказав Руслан Стефанчук.

Перший віце-спікер парламенту зазначив, що це перший законопроєкт про народовладдя.

«Це перший законопроєкт з низки законопроєктів про народовладдя. Він у вівторок або в середу після вичитки буде вивішений на сайті парламенту України, щоб всі могли з ним ознайомитися», - заявив він.

Стефанчук також уточнив, що вже через тиждень законопроєкт про референдум можуть винести на обговорення в Раді.

Нагадаємо, профільна робоча група Верховної Ради схвалила кінцевий варіант законопроєкту «Про всеукраїнський референдум» на минулому тижні.