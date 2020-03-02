Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі українського військового (фото)

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Як повідомляла раніше NNS , вчора, 1 березня на Донбасі загинув один український військовий, семеро отримали поранення та бойові травмування.

Стало відомо ім’я полеглого захисника. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, у якій служив військовий.

У неділю, 1 березня, в результаті обстрілу бойовиків на Донбасі загинув сержант Сергій Руських. Сергій Руських народився 31 січня 1979 року в Маріуполі і захищав Донбас з 2018 року.

Вдома його чекали батьки, дружина і маленька дитина.

"Військовослужбовці 46 окремої десантно-штурмової бригади висловлюють щирі співчуття родині та близьким Героя. Вічна слава полеглому бійцеві!" - йдеться в повідомленні.