Біля Верховної Ради з'явилася почесна варта Нацгвардії (фото)

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Біля Верховної Ради на вихідних і в свята нестимуть почесну варту бійці Національної гвардії. Про це NNS дізналася з повідомлення УНІАН.

За отриманою NNS інформацією, 1 березня біля парламенту відбувся урочистий захід з нагоди започаткування традиції несення почесної варти нацгвардійцями, яке супроводжуватиметься урочистим підняттям державного прапора України.

У заході взяли участь, зокрема, голова Верховної Ради Дмитро Разумков і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Разумков зазначив, що така традиція "це гарно, це святково, це шана державному прапору". За його словами, почесна варта Нацгвардії біля парламенту буде у вихідні дні та у свята.



