Війна на Донбасі: бойовики 11 разів порушували "тишу", один боєць ЗСУ загинув, є поранені

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1 березня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів бойовиків загинув один український військовий, п’ятеро отримали поранення та ще двоє — бойове ураження. Про це NNS повідомляє з посиланням на ранкове зведення штабу ООС.

Згідно отриманої NNS інформації, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу населеного пункту Піски – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поруч з Лебединським – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Невельського – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Авдіївка – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

поблизу Березового – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;

поруч з Мар’їнкою – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 5 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Тарамчука – з автоматичних станкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли наших позицій, а саме:

поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету – 7 пострілів, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Нижньотепле – з протитанкового ракетного комплексу;

неподалік Новолуганського – з міномету калібру 82 мм випустив 3 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поруч з Новотошківським – зі 120-мм мінометів – 12 мін.

Слід зазначити, що на усі ворожі обстріли Об’єднані сили давали адекватну відповідь з дозволеного Мінськими домовленостями озброєння.

Вчора, 01 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, п’ять військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення та ще два чоловіка отримали бойове ураження.

З початком цієї доби, 2 березня, російські окупаційні війська з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по захисникам населеного пункту Мар’їнка, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

За поточну добу втрат з боку ООС немає.