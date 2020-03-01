Депутат «слуга народа» продал в Китай весь запас украинских масок

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Общественный активист и политолог Михаил Чаплыга разоблачили коронавирусные махинации советника президента, главы Комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения – Михаила Радуцкого.

Об этом передает NNS со ссылкой на АНТИФАШИСТ.

Владелец частной клиники «Борис» сыграл на панике вокруг распространения коронавируса в Украине, и заработал миллионы.

По данным эксперта, на Харковском заводе медпрепаратов, человек, похожий на советника президента выкупил весь запас марлевых масок - 20 миллионов штук. Еще одна аналогичная закупка была произведена у другого производителя, в итоге, на руках у фельдшера Радуцкого оказалось 28 миллионов защитных средств.

На покупку масок депутат потратил 36 миллионов гривен, а потом продал их… в Китай. Но уже намного дороже – за 224 миллиона гривен.

Итого, чистая прибыль лекаря-политика составила более 186 миллионов. И это при том, что в Украине маски есть только в каждой десятой аптеке, их уже продают из-под полы втридорога, или шьют сами, в домашних условиях.

«Интересно, что по этому поводу думает СНБО, отвечающее за вопросы нацбезопасности?»,

- вопрошает Чаплыга.

«И это только две подтвержденные закупки перепродажи... Говорят этот персонаж выгреб всю страну!»,

- подчеркивает активист.

И призывает донести эту информацию до президента, чьим советником является коррупционер Радуцкий.

Также Чаплыга напомнил, что именно Радуцкий был инициатором срыва «медицинского майдана» 26 февраля, более того, инспирировал самосожжение человека возле офиса президента, чтобы отвлечь украинцев от протеста медиков, выступающих против геноцидных реформ и уничтожения медицины в стране.

Политолог заявил, что глава комитета ВР, контролирующий Минздрав, лично следил и угрожал организаторам медицинских протестов, а также признавался, что в Украине живет миллионов десять «лишних людишек», которые своими болезнями подрывают медицинские бюджеты. «Это еще не все. Когда коронавирус доберется до Украины, тот же Радуцкий продаст нам импортированные из Китая маски, но уже в три раза дороже», - прогнозируют пользователи соцсетей.