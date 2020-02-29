Министр В. Пристайко: "Я недоволен ни своей работой, ни работой своих коллег".

- 29 лют. 2020
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает своей отставки и заявил, что готов покинуть пост в любое время. Кроме того, по его словам, в Офисе президента подбирают замену на его должность.
Также, NNS стало известно из прямого эфира на канале "Украина 24", что Пристайко был готов к отставке с момента назначения.
"Прямолинейно если спросить, готов ли я к отставке, да, готов. Я был готов с самого начала. Я был послом в НАТО, когда президент предложил стать министром иностранных дел. Я понимаю, насколько часто меняются министры. Готовность есть всегда",
– сказал Пристайко.
При этом министр подчеркнул, что поиск нового человека на должность министра иностранных дел является нормой, поскольку "всегда должно быть понятно, кто может взяться за работу, если не конкретный человек".
"Я недоволен ни своей работой, ни работой своих коллег. Я понимаю, что делается нормально, но пока, условно говоря, не закончилась война, я не могу позволить ни себе, ни коллегам чувствовать, что мы делаем работу нормально. Ситуация ненормальная",
– отметил министр.
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