Тимошенко про пенсии: «Новое правительство раздерибанит между своими деньги людей» (видео)

Завантажте мобільний додаток сайту

Юлия Тимошенко, которая возглавляет партию «Батькивщина», поделилась своим мнением касательно инициативы партии «Слуга народа» о ликвидации государственного пенсионного фонда, которая, по её мнению, направлена на присвоение пенсионных взносов граждан.

Об этом NNS стало известно из интервью, которое она дала журналистам телевизионного канала «Наш».

Юлия Тимошенко рассказала, что пенсионные выплаты большинства граждан являются меньшими, чем это предусмотрено прожиточным минимумом, но, несмотря на это, как она полагает, правительство всё равно намерено избавиться от обязательств перед украинскими пенсионерами.

«Президентское монобольшинство внесло в парламент законопроект о создании частных пенсионных фондов. Понятно, что сегодня в ситуации беззакония украинцы скоро не найдут ни фондов, ни своих пенсионных взносов. И придется за ними гоняться по всему миру. По сути власть хочет избежать пересчета пенсионных выплат, учитывая инфляцию и колебания курса национальной валюты. И присвоить и "раздерибанить между своими" деньги людей. Этого нельзя допустить», − сообщила Юлия Тимошенко.

Она не забыла напомнить о том, что украинцам следует наконец-то оценить действия правительства.

Также она полагает, что сценарий, согласно которому намерены распродать ресурсы, землю и стратегическую собственность является неправильным и не соответствует интересам украинского народа.

По мнению Юлии Тимошенко, Владимир Зеленский не намерен вносить изменения в эту политику, а поэтому населению страны следует взять дело в свои руки.

Она призвала остановить процесс колонизации страны и способствовать развитию украинской экономики.

Напоследок она выразила надежду на светлое будущее в Украине, пускай и на сегодняшний момент она критически оценивает действия правительства.

Юлия Тимошенко желает, что бы украинцы проявили свою сознательность и устойчивость, благодаря чему удастся превратить Украину в сильную страну.