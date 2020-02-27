Названо прізвища двох депутатів-героїв

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Названо імена депутатів, які «героїчно» взяли участь у ВСІХ голосуваннях Верховної Ради у лютому. Про це NNS повідомляє з посиланням на Комітет виборців України.

Згідно інформації, отриманої NNS , таких депутатів виявилось тільки двоє. Вони взяли участь в 100% голосувань Верховної Ради у лютому 2020 р.

Це Руслан Князевич із «Європейської солідарності»

та Олександр Бакумов зі «Слуги Народу».

Вказані депутати взяли участь в усіх 784 голосуваннях (натискали «за», «проти» чи «утримався»), що відбулися в лютому.

Щодо інших депутатів показники наступні:

35 депутатів взяли участь в 25% і менше голосувань Ради,

35 депутатів долучилися до 25-50% голосувань,

92 депутати – 51-75% голосувань,

259 депутатів – 76-99% голосувань.

Таким чином, у лютому в середньому один депутат взяв участь в 73% голосувань Ради. Це нижче, ніж в попередні місяці. У січні – 82%, грудні – 79%, листопаді – 80%.

Найбільш активно голосували депутати «Слуги Народу» і «Голосу» - в середньому один депутат долучився до 80% голосувань, а також «Європейської солідарності», які взяли участь в 72% голосувань.

У інших фракцій нижчі показники – група «Довіра» (66%), ОПЗЖ (63%), «Батьківщина» (62%).

Найнижчі результати в позафракційних (58%) і групи «За майбутнє» (53%).

«До так званого законопроекту про ринок землі було подано 4 тис. правок. Із них в лютому було розглянуто 1,5 тис. При цьому «розгляд» правок часто перетворювався у формальність і не викликав особливого інтересу депутатів – навіть з тих фракцій, які його ініціювали. Однак в результаті знизилися загальні показники участі в голосуваннях. Загалом у порівнянні з попереднім місцем активність депутатів знизилися на 9% і стала майже рекордно низькою для Ради IX скликання», – заявив голова КВУ Олексій Кошель.