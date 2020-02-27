Зеркаль знает метод как вернуть аннексированный Крым через суды

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Украина может вернуть аннексированный Крым через международные суды, если россияне согласятся рассматривать это дело именно в них. Об этом NNS узнал из интервью бывшего замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елены Зеркаль для "Европравды".

По ее словам, возвращать Крым" нам не нужно, так как де-юре это и сейчас территория Украины. Его можно только вернуть под фактический украинский контроль.

"Мы же не можем предсказать, что случится через год или через 10 лет. Мы же не говорим, что это должно произойти немедленно и больше никак! Сколько лет длится оккупация Северного Кипра? С 1974 года. Поэтому порой этот процесс очень длительный",

– сказала она, оценивая перспективу.

Зеркаль подчеркнула, что Киев судится с Россией там, где у него есть возможность защитить права Украины, восстановить их, а затем получить компенсацию за их нарушение.