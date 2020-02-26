Экс-помощник президента России Сурков подтвердил, что Зеленский не лох

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Экс-помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков дал оценку лидеру Украины Владимиру Зеленскому, отметив, что он «не лох». Об этом Сурков сказал в интервью «Актуальные комментарии».

При этом он подчеркнул, что Зеленского все приняли за президента на саммите «нормандской четверки» в Париже, который прошел 9 декабря, передает NNS со ссілкой на hvylya.net.

«Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента… У него легкость необыкновенная в мыслях»,

— сказал Сурков.

Бывший помощник Путина в беседе с журналистами также порассуждал отдельно на тему Украины, заявил, что ее нет:

«Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение».

Следует отметить, что фраза «не лох» популярной стала после того, как Зеленский 26 октября прибыл в поселок Золотое в Донбассе, где состояться должен был отвод украинских войск. Но разговор с добровольцами так и не сложился. Ведь украинский лидер одного из ветеранов упрекнул в неподобающем отношении.

Зеленский отметил, что его сочли «лохом и лопухом», внимание которого перевести хотят с темы разведения войск: