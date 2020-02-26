Прем'єр Гончарук прокоментував інформацію про свою можливу відставку

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляє, що не писав заяви про відставку і не обговорював теми відставки з президентом Володимиром Зеленським. Про це NNS дізналася з повідомлення Інтерфакс-Україна.

«Жодних заяв я не писав, з президентом таких тем не обговорював», — сказав Гончарук на брифінгу за результатами засідання уряду в середу в Києві.

За словами прем'єра, уряд надалі працює у звичному режимі.

Водночас Гончарук зазначив, що зустрічався з бізнесменом Сергієм Тігіпком.

«Я за останній місяць подивився понад 20 осіб. Нам дійсно необхідно посилити радниками або якимись посадами уряд, які добре розуміють, що таке промисловість», — додав він.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Зеленський розглядає кандидатуру бізнесмена Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра.

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