На Херсонщине собираются приватизировать "Северо-Крымский" канал. Воду в Крым?

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Каховский Магистральный Канал и Северо-Крымский канал планируют объединить в единое публичное акционерное общество "Воды Таврии". Об этом говорит народный депутат Верховной рады Украины 8-го созыва Сергей Хлань.

NNS приводит пост депутата, который он опубликовал на своей странице в фейсбук:

Каховский Магистральный Канал и Северо-Крымский канал планируют объединить в единое публичное акционерное общество "Воды Таврии".

Это означает приватизацию двух магистральных каналов Херсонщины.

Соответствующее распоряжение уже лежит на столе премьера. Хотят успеть до поливного сезона.

СКК приватизируют для облегчения процедуры подачи воды в Крым, МагКанал для получения полного контроля над мелиорацией.

Уважаемые аграрии Херсонщины, обращаюсь к вам. Уверен вы понимаете, что приватизация главной водной артерии закончится тем, что вы будете лишь управляющими на чужих полях. И это если повезет.

Очень. Поверьте, очень сильно хочется иронизировать и насмехаться над вашей наивной верой в чудеса с которой вы выбирали новую власть. Но понимаю, сейчас не время.

Сейчас время объединиться, чтобы не допустить приватизации мелиоративной системы и превращения нашей области в феодальный край. Надеюсь вы это тоже понимаете

Это очень серьезная проблема, перед которой наши прошлые конфликты и разногласия превращаются в детские обиды в песочнице.