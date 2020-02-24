Благодарность за мандат: нардеп "Слуги народа" Тищенко, назвал своих избирателей «дикарями»

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Политолог и журналист Владимир Горковенко в своем блоге пишет о том, что холеный, ухоженный, бодр и весел нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко обозвал украинцев «дикарями».

Новоиспеченный политик об этом написал в соцсети, завив, что ему стыдно за своих соотечественников, которые не могут протянуть руку помощи эвакуированным из Китая. При этом сам Николай Тищенко не посчитал нужным приехать в Новые Санжары, где вспыхнули беспорядки, чтобы в глаза сказать свое мнение недовольным соотечественникам.

Владимир Горковенко подчеркивает, при этом очень важно знать, что на президентских выборах 73,6% «дикарей», как выразился Николай Тищенко, на Полтавщине проголосовали за Владимира Зеленского.

По словам политолога, также важно понимать, что на парламентских – 52,3% «дикарей», опять же, согласно заявлений Тищенко, проголосовали за партию «Слуга народа» и 30,8% «дикарей», по словам Тищенко, 219 киевского избирательного округа сделали из ресторатора и успешного бизнесмена Тищенко нардепа Тищенко. Нельзя так оскорблять своих избирателей.