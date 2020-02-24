Волонтер попросив у Зеленського область: пообіцяв перетворити на Швейцарію

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24-річний волонтер та громадський активіст, педагог за освітою Андрій Козак, попросив Володимира Зеленського призначити його головою Тернопільської ОДА. Про це NNS повідомляє з посиланням на його пост у Фейсбуці.

Андрій Козак називає себе членом команди президента і запевняє, що дорогу треба давати молодим і гарантує, що він зможе за півроку зробити з Тернопільської області Швейцарію.

Волонтер написав:

«Президенту України Володимиру Зеленському!

Шановний пане Президенте!

Я, Андрій Козак, вчитель за фахом, член Вашої команди від моменту, коли Ви оголосили намір балотуватися в Президенти України.

Незважаючи на свій молодий вік (мені лише 24), я зміг досягти певних успіхів як громадський активіст та волонтер.

Від моменту ,коли я приїхав у ЗЕ офіс і до сьогодні я всіляко Вас підтримував та працював на Ваш успіх та процвітання нашої Батьківщини!

Багато перемог за 9 місяців роботи, але і багато розчарувань… Насамперед, всі ми чудово розуміємо, що у нашу команду потрапили політики, які зовсім не збираються та не вміють працювати на реформи та розвиток України.

Сьогодні українці продовжують розчаровуватися у нашій команді і це логічно, тому що підстав для цього достатньо.

Я прийшов у Вашу команду добровільно і не мав жодних намірів отримати якусь посаду. Доказом чого є те, що до сьогоднішнього дня я волонтер – доброволець, який не подавав свою кандидатуру на жодні ліфти та конкурси кандидатів на державні посади.

Та сьогоднішня ситуація в країні змусила мене змінити своє бачення сьогодення. Я більше не можу мовчати і дивитися на те, як так звані «слуги народу» продовжують політику попередників, паплюжачи Ваше чесне ім’я.

Ці обставини привели мене до рішення брати на себе відповідальність і РІШУЧЕ діяти.

Я готовий взяти на себе обов’язки голови ОДА Тернопільщини!

На цій високій посаді я зможу привести до влади молодих освічених людей до 30 років, які мають щире бажання працювати на благо нашої Вітчизни, а тих, хто займав високі посади в попередні роки, не отримають жодних шансів потрапити в ОДА.

У мене є чітке бачення, як зупинити відтік молоді до Польщі та інших країн ЄС.

У мене є чітке бачення, як залучити кожного жителя Тернопільщини до участі в позитивних змінах Тернопільщини.

У мене є чітке бачення, як перетворити Тернопілля на туристичний розвинутий край, який поза сумнівами стане одним з найкращих в Україні!

Я гарантую наведення порядку в місячний термін! Я гарантую притягти до відповідальності корупціонерів та хабарників! Я гарантую, що в стислі терміни знайду іноземних інвесторів! Я не обіцяю, а гарантую, що за 6 місяців перетворю Тернопілля на українську Швейцарію!

Прошу Вас дати шанс молоді України втілити мрії українців в реальність!

Годі призначати некомпетентних людей, або ж таких, що не мають жодних інтересів до розвитку нашої країни!

Ми готові змінювати і ми знаємо як змінювати! Це наша країна і нам в ній жити !

З Повагою до Вас, Андрій Козак!

PS/ Українці, за випробувальний термін в 30 днів я готовий довести кожному з Вас, що на зміни не потрібно чекати 5 і 10 років! Я готовий зробити революцію і показати кожній області приклад того, що порядок і добробут у наших громадян може з’явитися лише з приходом мудрого керівника, який бачить майбутнє своїх дітей саме там, де він керує!

Прошу кожного з Вас, хто вірить у молодь країни і підтримує нас поставити #like і обов’язково зробити #repost!»

Нагадаємо, голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель пішов у відставку через скандал з евакуацією українців з Китаю.

Він визнав свою некомпетентність.