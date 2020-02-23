Відео. Українські військові знищили російського диверсанта під час чергової спроби прориву ворога

- 23 лют. 2020
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У ніч на 22 лютого бійці 93 бригади Холодний Яр, у якій служать переважно мешканці Дніпропетровщини, знищили російського диверсанта. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку бригади.
Українські військові повідомляють, що російська терористична диверсійно-розвідувальна група знову спробувала прорватися на позиції наших оборонців. Холодноярці відбили наступ. Ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця, яке нашим армійцям вдалося евакуювати.
Брюки і розгрузка найманця – кольору «російського пікселю». Військові черевики російського виробництва.
При ньому був взведений автомат, магазини із набоями 5.45 і граната РГД-5.
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