На кордон з анексованим Кримом стягнули прикордонників і техніку

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Українські прикордонники посилили заходи безпеки на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби.

У публікації в Facebook зазначається, що рішення про посилення було прийнято з метою стабілізації обстановки на адміністративному кордоні з АР Крим та на узбережжі Чорного і Азовського морів, недопущення порушення прикордонного режиму.

Наразі прикордонниками проводяться спеціальні заходи щодо залучення мобільних підрозділів, прикордонної авіації, кораблів та катерів морської охорони.

«В ході проведення заходів основна увага приділяється здійсненню повітряного пошуку порушників законодавства України з прикордонних питань, перевірки берегової смуги та законності перебування маломірних плавзасобів в морі», — йдеться у публікації.

Спеціальні заходи проводяться з метою підвищення якості виконання державних завдань, які законодавчо віднесені до компетенції Державної прикордонної служби України.