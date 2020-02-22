Міністр юстиції України повеселив черговим епічним фото

22 лют. 2020
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Міністр юстиції України Денис Малюська повеселив соцмережі черговим нестандартним фото, яке він виклав на своїй сторінці у Фейсбуці. Про це NNS повідомляє з посиланням на вказану сторінку.

На фото Денис Малюська стоїть на руках та «читає» книгу.

«Вчора успішно відзвітували перед парламентом, тепер можна і книжку почитати», - підписав високопосадовець свій знімок.

Підписники по-різному оцінили такий креатив. Хтось побачив в цьому дотепність, хтось – новизну і прогресивність, хтось посміявся над самим міністром, а у когось побачене викликало злість.

Нагадаємо, міністр юстиції вже радував українців епічними фото, коли заліз під стіл, а потім на стіл.

Автор: Администратор

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