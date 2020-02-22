Гончарук вважає, що держава переплачує в 5 разів за освіту дітей

- 22 лют. 2020
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Держава переплачує в 5 разів за освіту дітей у деяких районах держави. Про це сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на ранковому засіданні Верхової Ради під час розгляду звіту уряду.
Про це NNS дізнався від журналістів видання UNN.
"Ми маємо чіткий план опорних шкіл, який дозволить нам оптимізувати систему середньої освіти і зробити її більш доступною. Я вже казав про це, на окремих ділянках ми витрачаємо на дитину в рік 100 тис. грн, коли середні витрати на дитину складають 20 тис. Ми як держава переплачуємо в 5 разів, в той час як дитина отримує набагато гіршу освіту, ніж її однолітки в містах",
- сказав Прем’єр.
Нагадуємо, раніше Гончарук записав відеозвернення для учнів, яке він підписав так:
«Для того, чтобы страна была успешной, нам нужны умные, свободные граждане. Вы! Поэтому учитесь хорошо. А мы в правительстве сделаем все для того, чтобы создать вам все необходимые для этого условия».
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