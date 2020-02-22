Первым замглавы госимущества назначили модель в стиле НЮ Леонида Антоненко

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41-летний Леонид Антоненко, депутат Киевского городского совета получил новую должность. Как стало известно NNS , его назначили первым заместителем главы Фонда государственного имущества, а новость о новом сотруднике уже появилась на официальном сайте ФГИ, пишет Страна.юа.

Напомним, что Фонд возглавляет Дмитрий Сенниченко.

"Леонид Антоненко имеет 16 лет управленческого опыта. Является соавтором ряда законов, в частности об аренде и приватизации государственного и коммунального имущества; управления объектами государственной собственности; корпоративных сделок; защиты прав инвесторов; корпоративного управления. Благодаря профессиональным знаниям и активной общественной деятельности входил в состав рабочих групп, которые инициировали и внедрили ряд реформ, а именно: реализацию системы электронных закупок "Prozorro. Продажи для приватизации коммунального имущества"; разработка системы "VlasCom" - онлайн-платформы администрирования арендных отношений в городе Киеве; создание независимых и профессиональных наблюдательных советов при коммунальных предприятиях",

- говорится в сообщении.



Леонид Антоненко, фото: facebook.com

Антоненко по образованию юрист. Диплом получил в Одесской юридической академии. Он - депутат Киевского горсовета VIII созыва от группы "Киевская команда" (избран от партии "Самопомощь"), с 1 декабря 2015 года - глава комиссии по вопросам собственности Киевсовета.

Работал также директором департамента регистрационных вопросов и лицензирования Национального банка Украины.

Три года назад Леонид принял участие в конкурсе на замещение должности главы Национальной полиции, но возглавить ведомство ему так и не удалось.

В июле 2019 года рассматривался в качестве кандидата на должность члена Антимонопольного комитета Украины.

Но несмотря на все свои регалии и достижения Леонид Антоненко известен еще и тем, что несколько лет назад в сети появились его фотографии интимного характера, которые ни обсуждал только ленивый.

Отметим, что Леонид не женат, детей у него нет. В 2017 году личный фотоархив Антоненко стал достоянием общественности. На снимках Леонид запечатлен вместе с Владиславом Варченко. Как писали тогда СМИ - его сексуальным и бизнес-партнером, сотрудником компании Dragon Capital.

Леонид и Владислав вместе на многих фото: готовят ужин и едят, отдыхают, фотографируют друг друга в кровати и на нудистском пляже.

Вместе с этими фото тиражировалась и переписка молодых людей. Якобы Варченко и Антоненко придумали друг другу милые прозвища, где Хрума - это Варченко, а Чуба - Антоненко.

Кроме того, достоянием общественности стали и фотографии, снятые во время отдыха влюбленных в Израиле.

Состоят ли сейчас в отношениях Антоненко и Варченко - неизвестно, однако на страничке в социальной сети Facebook, которую Леонид активно ведет, - общих снимков нет.

Что у него в декларации

На сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) есть электронная декларация Леонида Антоненко за 2018 год.

Согласно документу у чиновника в собственности три квартиры в Киеве разного метража: 38,4 кв.м, 70 кв.м. и 58,8 кв.м, а совместно с Надеждой Антоненко (скорее всего его мать) владеет жилплощадью в Одессе.

У Антоненко есть автомобиль Range Rover (2013 года выпуска), стоимость которого на момент покупки была 1,8 млн грн.

В 2018 году почти три миллиона гривен Леониду Антоненко принесло занятие предпринимательской деятельностью. В банке Леонид Антоненко хранит 156 000 гривен, €8000, $73 150 и 7500 канадских долларов. Наличными средствами он задекларировал $155 000, а еще $275 000 он одолжил третьим лицам.