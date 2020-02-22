Російські війська вночі намагались прорватися через лінію фронту

Завантажте мобільний додаток сайту

Сьогодні, вночі 22 лютого, була здійснена спроба прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи збройних формувань Російської Федерації. Про це NNS повідомляє з посиланням на ранкове зведення штабу ООС.

Згідно отриманої NNS інформації, противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новотошківське.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно виявили ворога та черговими вогневими засобами відбили атаку. У результаті бойового зіткнення ДРГ противника, зазнавши втрат, відступила. При цьому, ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця.

Також в ООС повідомляють, що 21 лютого збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу Красногорівки – з міномету калібру 120 мм противник випустив 10 мін;

поруч з Павлополем - з міномету калібру 82 мм – 10 мін, а також вівся вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі неподалік Лебединського – з 82-мм міномету – 21 міна;

в районі населеного пункту Новотроїцьке – з ручного протитанкового гранатомету;

поблизу Пісок – з підствольного гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї.

неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів по нашим позиціям, а саме:

два рази поруч з Оріховим – з міномету калібру 120 мм – 20 мін та 10 мін з 82-мм міномету, а також 7 пострілів зі станкового протитанкового гранатомету;

неподалік Луганського – з міномету калібру 120 мм – 5 мін, а також вівся вогонь з гранатометів різних систем;

поблизу Травневого – з 82 мм міномету – 2 міни, а також противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;

в районі населеного пункту Новотошківське – з міномету калібру 82 мм – 8 мін та 10 пострілів з автоматичного станкового гранатомету;

поруч з Новолуганським – з 82-мм міномету – 4 міни, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вчора, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська два рази обстріляли наші позиції, а саме:

поруч з Мар’їнкою – зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив 3 постріли;

в районі населеного пункту Новомихайлівка – зі 120-мм міномету – 5 міни.

За поточну добу втрат немає.