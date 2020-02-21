Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька покинула обсервацію

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Нагадаємо, учора вночі до Нових Санжар приїхали прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька. Остання повідомила, що планує пройти повний 14-денний період обсервації разом із людьми, евакуйованими із китайського Уханя.

Проте NNS стало відомо, що вже сьогодні з’явилася інформація, що міністерка залишила територію санаторію «Нові Санжари». Про це повідомили в УНН із посиланням на начальника медичного центру Олександра Блінова.

-Пані міністр зараз виїхала. Вчора вона була з нами до 2:00, контактувала з тими працівниками, які працюють у боксі. Сьогодні вона виявила бажання піти до людей, і з ними поспілкуватись", - розповів Блінов.

Також начальник мед центру зауважив, що міністерка іще планує повернутися на обсервацію. І додав, що попри карантинний режим вона може залишати територію закладу, принаймні доти, доки не спілкувалася із евакуйованими.

Залишилось тільки одне питання - можно покидати територію санаторію «Нові Санжари»?