Гриценко заочно засудили на 6 років до колонії

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Суд у Москві заочно засудив колишнього міністра оборони України та лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка до 6 років колонії «за заклики до терактів в Росії».

Про це повідомляє NNS з посиланням на ТАСС.

Прокурор просив для Гриценка 9 років колонії й заборонити йому чотири роки після звільнення розміщувати звернення та інші матеріали в Мережі.

У Росії Гриценка звинуватили у «публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації» (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ).

Нагадаємо, 12 квітня 2019 року суд у Москві заочно арештував Гриценка. Також Росія стверджує, що оголосила Гриценка у міжнародний розшук.

За версією обвинувачення, у 2014 році Гриценко в ефірі «1+1» виступив з публічним закликом «до терористичної діяльності на території РФ», він начебто закликав підривати поїзди. Другий епізод пов’язаний з виступом Гриценка в ефірі телеканалу «112 Україна» у липні 2017 року. В СК РФ стверджують, що тоді Гриценко закликав до здійснення терористичної діяльності на території Москви і Таганрога.

Нагадаємо, Гриценко був кандидатом у президенти на виборах 2019 року, але до другого туру не пройшов.