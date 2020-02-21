Глава фракции "Слуга народа" снялся в телешоу Битва экстрасенсов (видео)

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Участница программы назвала Давида Арахамию миллионером. И тот рассказал, как "разбогател". Народный депутат, глава президентской фракции Слуга народа Давид Арахамия снялся в одной из передач телешоу Битва экстрасенсов на телеканале СТБ.

Соответствующее видео с фрагментом выпуска на YouTube 29 июля 2019 года опубликовала участница шоу Анна Арджеванидзе.

По условиям программы, она должна была найти среди пятерых мужчин в зале миллионера. Им оказался Давид Арахамия, которого в передаче представили как Дэвид Браун.

"Человек с большим сердцем, с миллионами – это вы. Вам воздается за то, что вы помогаете кому-то?", – обратилась в сюжете Арджеванидзе к Арахамии.

Тот подтвердил, что девушка оказалась права, и рассказал, чем занимается.