Глава фракции "Слуга народа" снялся в телешоу Битва экстрасенсов (видео)

- 21 лют. 2020
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Участница программы назвала Давида Арахамию миллионером. И тот рассказал, как "разбогател". Народный депутат, глава президентской фракции Слуга народа Давид Арахамия снялся в одной из передач телешоу Битва экстрасенсов на телеканале СТБ.
Соответствующее видео с фрагментом выпуска на YouTube 29 июля 2019 года опубликовала участница шоу Анна Арджеванидзе.
По условиям программы, она должна была найти среди пятерых мужчин в зале миллионера. Им оказался Давид Арахамия, которого в передаче представили как Дэвид Браун.
"Человек с большим сердцем, с миллионами – это вы. Вам воздается за то, что вы помогаете кому-то?", – обратилась в сюжете Арджеванидзе к Арахамии.
Тот подтвердил, что девушка оказалась права, и рассказал, чем занимается.
"Я основал один из самых крупных волонтерских фондов в стране. Там больше 400 млн гривен собрали, помогли армии, семьям погибших", – сказал Арахамия.
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