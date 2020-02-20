Міністр культури України заявив про користь екстрасенсів у розкритті кримінальних справ (відео)

20 лют. 2020
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Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський заявив, що він вважає екстрасенсів корисними, адже вони не раз допомагали у розкритті кримінальних справ. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання «Інформатор.Гроші», яке, в свою чергу посилається на ефір «Громадського», якому посадовець давав інтерв’ю.

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявив наступне:

«Завдяки «Битві екстрасенсів» було розслідувано багато кримінальних справ, а невинно засуджені люди вийшли з тюрем. Я взагалі слабо віруюча людина (з приводу екстрасенсорики – Авт.), але це випадки, які були».

Зазначається, що майбутній міністр у роки випуску передачі працював головою правління телеканалу «СТБ», на якому «Битва екстрасенсів» і виходила. При цьому, як активний прихильник прийняття Закону «Про дезінформації», міністр Бородянський не вважає, що подібні «Битві екстрасенсів» телепрограми вводять в оману глядачів, назвавши їх «драматичними творами», які дозволяють глядачам у форматі «документальної реальності» переживати емоції.

При цьому міністр підкреслив, що в контрактах колишніх учасників проектів «Битви екстрасенсів» було зазначено, що вони не мають право використовувати свою участь у проекті і згадку про нього для подальшого просування, «лікування» і ін. А лікуватися громадянам Володимир Бородянський радить у лікарів.

«Я думаю, що великий попит у людей часто був викликаний прагненням до справедливості. І екстрасенси були останньою можливістю привернути увагу і вирішити серйозну справу. Якщо ви подивіться суть проекту – кожна серія вирішувала якусь людську проблему». Також він додав в інтерв'ю, що екстрасенсів за новим законом за дезінформацію карати не будуть, зате дія закону може торкнутися журналістів і чиновників.

Автор: Администратор

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