Литва вшановує героїв Небесної сотні разом з українцями

Литва приєднується до вшанування українців, які шість років тому загинули під час розстрілів у центрі Києва. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє NNS з посиланням на "Європейську правду".

We join Ukrainian brothers and sisters in remembering and honoring heroes - Heavenly Hundred - who sacrified their lives six years ago for human rights and human dignity, for European values and European future of #Ukraine. pic.twitter.com/GVWImOm85Q