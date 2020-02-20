Депутаты «модники» скупают китайские подделки в переходах

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Стандартный ответ депутата на вопрос: «Откуда вещички?» - купил в переходе китайскую подделку, не работает, если вопрос задает корреспондент «ЛБ» Анна Стешенко. Анна охотник за «депутатами модниками». Недавно ее коллекцию трофеев, пополнили несколько «Слуг народа».

Депутат от «Слуги народа» Виктория Кинзбурская пришла в Верховную Раду с роскошной сумкой от Prada.

Об этом в своем Фейсбук написала Анна Стешенко, комментируя фото, сделанные парламентским корреспондентом Яном Доброносовым.

На снимках рядом с парламентарием можно заметить большую зеленую сумку от бренда Prada.

«До избрания в парламент была «простой» чиновницей. Согласно декларации, поданной в 2019, ее годовая зарплата составила всего лишь 87.225 грн на посту заведующей сектором правовой работы Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области»,

- рассказала Стешенко.

При этом, по ее словам, стоимость такой брендовой сумки составляет 62.776 грн, что на 20 тысяч больше даже месячной зарплаты «Слуги народа» «без депутатских».

«Согласно декларации, кстати, семья депутата не шикует. Во владении бюджетное авто 2016 года, квартира и даже кредит. Так что, эпоха бедности закончилась. P.S. Кстати, сегодня в «Слуге» меня пытались пожурить. До этого поста. Мол, «ну, чего ты к ним цепляешься за эти сумки. Ведь заработали, все ж указано в декларации». Ну-ну...», - добавила журналистка.

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