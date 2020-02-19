ЗСУ залишили опорний пункт після вчорашнього бою

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В результаті вчорашнього бою на Донбасі військові тимчасово покинули один із спостережних пунктів. Про це NNS повідомляє з посиланням на УРА-інформ.

Разом з тим наші позиції залишилися незмінними. Про це в середу, 19 лютого, після засідання комітету Верховної Ради з національної безпеки заявив міністр оборони Андрій Загороднюк.

За його словами, цей спостережливий пункт був попереду всіх наших основних позицій.

- Зараз начальник Генштабу перебуває на місці події. Він приїде і розкаже. Це було вчора, ті представники, які говорили сьогодні з комітетом, вони безпосереднього на місці не було, але зараз там знаходяться наші представники. Ми почуємо всі деталі цієї події, - пояснив міністр, додавши, що приводу для паніки немає, а сама ситуація контролюється.

Він також розповів, що бій закінчився вчора вранці, з тих пір ситуація контролюється, вона була контрольована і під час ходу подій.

- Ми контролюємо лінію, контролюємо ситуацію. І приводів для паніки немає, - зазначив Загороднюк.

Крім того, міністр повідомив, що українська сторона за даними розвідки знала про зосередження техніки у лінії зіткнення.

- Ми знали про зосередження техніки до того, як це сталося і тому ми підготувалися і тому всі дії наших військових зберегли ситуацію щодо безпеки, - сказав він, запевнивши, що бойовики після атаки повернулися на колишні позиції.