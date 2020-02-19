ЗСУ залишили опорний пункт після вчорашнього бою

- 19 лют. 2020
- 130
Завантажте мобільний додаток сайту
В результаті вчорашнього бою на Донбасі військові тимчасово покинули один із спостережних пунктів. Про це NNS повідомляє з посиланням на УРА-інформ.
Разом з тим наші позиції залишилися незмінними. Про це в середу, 19 лютого, після засідання комітету Верховної Ради з національної безпеки заявив міністр оборони Андрій Загороднюк.
За його словами, цей спостережливий пункт був попереду всіх наших основних позицій.
- Зараз начальник Генштабу перебуває на місці події. Він приїде і розкаже. Це було вчора, ті представники, які говорили сьогодні з комітетом, вони безпосереднього на місці не було, але зараз там знаходяться наші представники. Ми почуємо всі деталі цієї події, - пояснив міністр, додавши, що приводу для паніки немає, а сама ситуація контролюється.
Він також розповів, що бій закінчився вчора вранці, з тих пір ситуація контролюється, вона була контрольована і під час ходу подій.
- Ми контролюємо лінію, контролюємо ситуацію. І приводів для паніки немає, - зазначив Загороднюк.
Крім того, міністр повідомив, що українська сторона за даними розвідки знала про зосередження техніки у лінії зіткнення.
- Ми знали про зосередження техніки до того, як це сталося і тому ми підготувалися і тому всі дії наших військових зберегли ситуацію щодо безпеки, - сказав він, запевнивши, що бойовики після атаки повернулися на колишні позиції.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!